Москва, 10 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков намерен обсудить с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию вокруг задержания украинскими властями главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Семнадцатого июня в Вене состоится моя встреча с Артемом Дезиром, на которой будет обсуждаться ситуация с Кириллом Вышинским», — заявил РИА Новости Пушков.

По его словам, также в Вене он встретится с руководством Австрии, чтобы обсудить вопросы двусторонних российско-австрийских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он отрицает, заявляя, что преследуем за профессиональную деятельность.

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