Барнаул, 10 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае следственные органы начали расследование по факту сбыта в одном из магазинов Барнаула некачественной и опасной для здоровья человека продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

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Стало известно, что в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница краевой столицы приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

«В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления», — сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.

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Добавим, что расследование проводится следственным отделом по Ленинскому району Барнаула по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В Главном управлении МВД края заявили, что женщина после покупки успела съесть немного колбасы и почувствовала признаки отравления. Позднее она подала заявление в полицию. Образец продукции, предоставленный пострадавшей, направили на экспертизу. До того, как будут получены результаты, полиция договорилась с компанией-производителем о том, что вся колбаса, выпущенная в определённые даты, будет срочно отозвана из торговых сетей Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю — региону, где производится две трети объема всех сыров в стране, проверило 365 пищевых предприятий, в том числе девять молочных комбинатов. Выяснилось, что требованиям техрегламентов не соответствовала каждая десятая взятая проба. Так, к примеру, в пищевых добавках, используемых для производства молочных продуктов, специалисты обнаружили значительное превышение содержания свинца и кадмия. Речь идёт о продукции, поставляемой из Ирана и используемой рядом предприятий Алтайского края.