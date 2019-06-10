Ростов-на-Дону, 10 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Сергея Шнурова — лидера группы «Ленинград» — просят перенести дату концерта музыкального коллектива, который запланирован на 13 сентября 2019 года на «Ростов-Арене». Футбольный клуб обеспокоен состоянием газона после выступления, его могут не успеть восстановить к плановой игре.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

«Мы предлагаем перенести концерт «Ленинграда» на 31 августа — 1 сентября, чтобы у агрономов было две недели до ближайшего домашнего матча для приведения поля в порядок. Соответствующее письмо было направлено в «Спорт-Ин». Ответа также пока нет», — цитирует «Спорт-Экспресс» PR-директора клуба Дениса Штанько.

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Согласно календарю РПЛ на сезон 2019/20, «Ростов» 15 сентября примет на домашней арене «Ахмат».

ИА REGNUM ранее сообщало, что против выступления группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» в марте 2019 года выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он считает, что подобного рода мероприятия портят газон на стадионе.

«На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Неважно, сколько там билетов уже продано», — цитирует главу региона портал donnews.ru.

Этому заявлению предшествовало выступление в сентябре 2018 года на «Ростов-Арене» российского рэпера Василия Вакуленко, широко известного под псевдонимом Баста. Выступление артиста собрало 35 тыс. зрителей. Перед очередным домашним матчем «Ростова» из-за нехватки времени газон покрасили краской. Правда, потом исполнитель заявил, что порча газона произошла намеренно.

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