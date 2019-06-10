Анкара, 10 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В ходе расследования, проводимого против террористической организации Фетхуллаха Гюлена в районе Мерзифон провинции Амасья, по обвинению во внедрении в ряды Вооруженных сил Турции в качестве «тайного имама» был арестован бывший преподаватель.

Mahmut Bozarslan Турецкая полиция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках проводимого расследования, подразделения местного контртеррористического отделения управления безопасности и Отдела общественной безопасности задержали «тайного имама» Фетхуллаха Гюлена в ВС Турции, чье имя — Мурат Сары. Известно, что ранее ему было официально запрещено заниматься преподавательской деятельностью. После проведения подразделениями правоохранительных органов адресных оперативных мероприятий, задержанный Мурат Сары был передан суду общей юрисдикции, который постановил посадить его под арест.