Красноярский край, 31 августа, 2004, 08:10 — ИА Регнум. 30 августа были продолжены поисковые работы 4-мя поисковыми группами на р. Енисей от н.п. Берег Таскина до н.п. Предивинск. Напомним, что 26 августа группа сотрудников пожарной части №22 по охране Большемуртинского района отправились на рыбалку по р. Енисей, на моторной лодке "Казанка" из н.п. Юксеево. С рыбалки должны были вернуться в этот же день в 19:00 часов. 27 августа они не вышли на службу и не появились по месту жительства.

Начальником УГОЧС Большемуртинского района были организованы поиски. Обследованы прибрежные зоны от н.п. Юксеево до н.п. Придивинска и от н.п. Юксеево до н.п. Павловщина. На месте стоянки на берегу в районе н.п. Юксеево был обнаружен автомобиль Тайота - Кариб, принадлежащий одному из пропавших. В Большемуртинском районе создан штаб в количестве 5 человек по организации и поиску пропавших без вести сотрудников ПЧ-22 под руководством заместителя главы района.

Дополнительно начальником пожарной части №55 Казачинского района был организован осмотр участка реки от н.п. Казачинское до Казачинского порога. Всего в поисковых работах участвовало 32 человека, 10 единиц техники. Поисковые работы были закончены с наступлением темного времени суток и будут продолжены 31 августа.