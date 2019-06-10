Москва, 10 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Самое дорогое жилье в столице Российской Федерации находится в гостиничном комплексе «Москва». Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Мир квартир», эксперты которого составили рейтинг самого дорогого вторичного жилье в пяти городах страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Самая «центральная» квартира столицы … находится в гостинице «Москва», что стоит в Охотном ряду между Манежной и Театральной площадями», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте портала.

Отмечается, что апартаменты на четырнадцатом этаже, размер которых составляет 530 квадратных метров, оцениваются в 1,7 млрд рублей.

Самым дорогостоящим предложением в Санкт-Петербурге стала квартира за 680 млн рублей, расположенная в элитном клубном доме на набережной Кутузова. Площадь четырехкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом составляет почти 500 кв. метров.

Кроме того, элитная квартира на самом берегу моря в центре Сочи продается за 290 млн рублей, в Екатеринбурге предлагают приобрести роскошную квартиру за 150 млн рублей, а в Казани — за 139 млн рублей.

Читайте также: Квартиры по реновации в Москве дороже старых на 30%