Нью-Дели, 10 июня, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мальдивской республики Абдулла Шахид высоко оценил роль Индии в укреплении стабильности в Индийском океане. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Солдаты устанавливают индийский флаг

В ходе пресс-конференции по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Мальдивы Абдулла Шахид подчеркнул: «Индия играет ключевую роль в деле поддержания мира и стабильности в Индийском океане». По словам главы внешнеполитического ведомства Мальдивской республики, прогрессивное развитие и безопасность островного государства напрямую зависит от обстановки в Индийском океане, а значит, и от Нью-Дели. В своей речи Абдулла Шахид также высоко оценил мероприятия по обучению сотрудников мальдивских правоохранительных органов, проводимые индийской стороной.

Напомним, что 8 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Мальдивы с официальным визитом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Нарендры Моди после его переизбрания, что стало символом особой значимости Мальдив для Индии. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в том числе об обмене информацией в сфере морских перевозок.