Москва, 10 июня, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Социальное самочувствие жителей России улучшились. Уровнем своей жизни довольны 49% граждан, об обратном заявили 28%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ван Гог. Едоки картофеля

При этом 61% опрошенных оценили материальное положение своей семьи как среднее, отрицательные ответы дали 25%.

По мнению 54% граждан РФ, экономическое положения страны среднее. 13% думают, что ситуация выше среднего, 28% — ниже. Одобряют вектор развития 31%, не одобряют 25% респондентов.

Опрос проведен в мае 2019 года. В опросе приняли участие 1660 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, по мнению 41% жителей России, в ближайшие полгода жизнь в их семье не изменится.

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