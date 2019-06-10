Мехико, 10 июня, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Гражданская экологическая ассоциация ECOCE сообщила, что в Мексике перерабатывается 56% пластиковых изделий. Этот показатель примерно равен показателям в странах Европейского Союза. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

Hans Пластик

В Ассоциации отметили, что в Мексике процент пластика, получающего вторую жизнь, превышает показатели США и Канады.

Отмечается, что в 2007 г. в Мексике было переработано 8 тысяч тонн пластиковых отходов — одиннадцать же лет спустя это число составляет более 480 тысяч тонн.

«Мы находимся на одном уровне с развитыми странами ЕС. Чтобы подняться на этот уровень, им потребовалось более 30 лет, нам же удалось достичь его за двенадцать лет. Однако к чему действительно надо стремиться, так это к формированию правильных привычек разделения отходов, их переработки, ответственного отношения к окружающей среде, очевидно с участием школьников», — прокомментировал ситуацию директор ECOCE Хорхе Тревиньо.