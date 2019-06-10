Красноярск, 10 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Министром здравоохранения Красноярского края назначен Борис Немик. Как сообщили 10 июня ИА REGNUM в краевом правительстве, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.

Krskstate.ru Борис Немик

Борис Немик родился 5 февраля 1966 года в городе Заозерный Красноярского края. В 1988 году окончил Красноярский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Свою карьеру начал с работы врачом-интерном медико-санитарной части №42 главного управления при МЗ СССР. С июля 1999 исполнял обязанности врача-кардиолога диагностического центра МСЧ №42. В августе 2004 года занял пост заведующего диагностическим центром, был врачом-кардиологом МСЧ №42. Затем стал заведующим городской поликлиникой. С ноября 2006 года возглавлял отдел по организации медицинской помощи взрослому населению агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения Красноярского края. В сентябре 2008 года стал замруководителя этого агентства. С сентября 2012 года — заместитель министра здравоохранения Красноярского края. С января 2014 года Немик руководил главным управлением здравоохранения Красноярска, с августа 2018 года являлся заместителем министра здравоохранения Красноярского края. До назначения министром исполнял обязанности начальника управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с июня 2018 года министерство здравоохранения Красноярского края возглавлял Виталий Денисов. Распоряжением губернатора края от 4 июня 2019 года он был освобождён от должности министра. Уточнялось, что он уходит в отставку по собственному желанию.