Москва, 10 июня, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Мировому сообществу необходимо искать альтернативу конфронтации в международных делах, так как мир подошел к опасной черте. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам международного форума «Примаковские чтения».

Херри мет де Блес. Видение апокалипсиса — Инферно. 1595

«Мир, действительно, подошел к опасной черте, — отметил Путин, заявление которого обнародовала пресс-служба Кремля. — Международные отношения лихорадит».

По словам главы государства, искать реальные альтернативы усиливающейся конфронтации, а также эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, нужно сообща.

Путин добавил, что для решения острых региональных и глобальных проблем нужны конструктивные варианты.

Напомним, «Примаковские чтения» — проводящийся в Москве крупный ежегодный международный форум, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.