Москва, 10 июня, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Благотворительное футбольное соревнование «Кубок добра» состоялось в Москве 8 июня на «Сапсан-Арене». В спортивных состязаниях приняли участие дети, в том числе, имеющие проблемы со здоровьем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM «Под флагом добра!»

«Дети с удовольствием сюда приходят, футбол даёт возможность и подружиться, и пообщаться. Я знаю, участникам очень это нравится. В турнире участвуют дети с 10 до 15 лет. Две команды — дети с ограниченными возможности — с синдромом ДЦП», — рассказала организатор благотворительной акции, директор фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Построение на поле

Директор фонда отметила, что ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата допускаются до соревнований только с разрешения врачей. При этом дети регулярно тренируются. Соревнования в Москве подают пример и другим регионам, что дети с определенными заболеваниями могут вести активный образ жизни.

Один раз команда детей с синдромом ДЦП одержала победу на турнире

«Успех был неожиданным. Для нас это чудо. К этому приятно стремиться», — призналась Давыдова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Награды ждут победителей

Судья всероссийской категории Валерий Шавейко признался корреспонденту ИА REGNUM, что судить детей намного сложнее, чем взрослых, зато несоизмеримо интересней.

«Здесь есть чисто детские эмоции, которых не увидишь в большом футболе», — сказал Шавейко.

Он отметил, что среди команд очень большая разница в уровне подготовки. Какие-то команды тренируются по три раза в неделю. Тем не менее, на прошлых соревнованиях случались неожиданности, когда менее подготовленная команда побеждала фаворитов.

«Надо отдать должное детям, которые играют с нарушением двигательного аппарата. Уровень подготовки различный, но дети, которые менее подготовлены, показывают хороший футбол за счёт эмоций, желания», — отметил Шавейко.

Георгий Балаков ИА REGNUM Матч

Всего в соревнованиях приняло участие восемь детских команд. Причём пять из них были составлены из иностранцев, семьи которых проживают в России. Так были представлены команды Индии, Великобритании, США, Германии, Израиля.

«Главный посыл — обратить внимание на то, что есть разные дети и все хотят играть в футбол, общаться и ко всем нужно относиться с открытым, добрым сердцем. Дети получают радость от такого общения. Таких турниров должно быть больше», — отметил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Георгий Балаков ИА REGNUM Матч

Отметим, что по итогам упорной борьбы первое место заняла команда детей из Индии. Второе место заняла российская команда «Дети — послы мира». Бронзовым призёром состязаний стала команда ребят из США.