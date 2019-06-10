Чебоксары, 10 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Чувашии завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы Чебоксар. Её обвиняют в причинении ущерба страховой компании «Чувашия-Мед» на сумму свыше 22 млн рублей, следствие инкриминирует ей злоупотребление полномочиями и растрату. Государственное обвинение требует назначить подсудимой пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Ленинским районным судом города Чебоксары завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего главы столицы Чувашии. Ей инкриминируется совершение преступлений в период нахождения в должности генерального директора общества «Страховая компания «Чувашия-Мед» («СК «Чувашия-Мед») — с 2011 по 2017 год.

«По версии следствия, обвиняемая совершила растрату имущества компании, выразившуюся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся ее муж. Кроме того, обвиняемая передала указанной медицинской организации в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование по явно заниженной стоимости, а также оплатила за счет средств возглавляемой ею организации командировку, не связанную с деятельностью страховой компании», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Напомним, следствие полагает, что фиктивно были трудоустроены 13 человек, ущерб был оценён в 6,5 млн рублей. Совокупный ущерб, по оценке следствия, превысил 22 млн рублей.

Подсудимая была арестована и помещена под домашний арест в июле 2017 года. Тогда в отношении неё было возбуждено два уголовных дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Окончательное обвинение было предъявлено по 11 фактам. Бывшего главу Чебоксар обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (три эпизода), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата» — четыре эпизода) и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» — четыре эпизода).

«По результатам исследования доказательств государственными обвинителями предложено суду признать подсудимую виновной по всему объему предъявленного обвинения и назначить ей окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечают в надзорном ведомстве.

Оглашение судебного решения запланировано на 21 июня 2019 года.

Напомним, в своём послании глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что в 2018 году в республике ущерб от преступлений коррупционной направленности превысил 245 млн рублей, из них возмещенное —60%. От «искоренения коррупционных преступлений напрямую зависят доверие людей к органам власти, общественная стабильность, социальное самочувствие граждан».

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