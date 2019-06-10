Астана, 10 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев согласовали график предстоящих встреч, сообщили 10 июня в пресс-службе президента Казахстана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Рахмон поздравил Токаева с победой на выборах президента. Стороны также выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана. По предварительным данным ЦИК, Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.