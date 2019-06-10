Москва, 10 июня, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Трезвая оценка последствий для американских компаний отказа от комплектующих микроэлектроники, поставки которой зависят от Huawei, и вызывает просьбы конгрессменов США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По его мнению, обеспокоенность Белого дома вызвана прогнозами от промышленников США, и для внутреннего рынка страны это важно.

«Но, главное последствие для мировой экономики состоит в том, что на ПМЭФ-2019 Китай и Россия начали стратегическое сближение в части цифровизации.

В этом плане Huawei отводится значительная роль и совсем нет места компаниям из США», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывал президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской корпорации Huawei.

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