Москва, 10 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Бурное начало июня на международном валютном рынке и рынке энергоносителей было относительно спокойно воспринято на локальном валютном рынке. Российская валюта торговалась в нешироких диапазонах как против доллара США, так и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Слабые данные по рынку труда США, опубликованные 7 июня, привели к ослабление доллара на Foreх, Но в ходе коррекционных откатов американская валюта сейчас восстанавливает свои позиции по широкому спектру», — отметил эксперт.

Есть вероятность, что и на Московской бирже рубль может попасть под давление и 10 июня начать торги ниже уровня 64,60 руб. за единицу американской валюты.

«Но восстановление цен на нефть после обвала с конца мая будет позитивно влиять на позиции российского рубля. И эти два противодействующих фактора обеспечат продолжение диапазонных торгов основных валют против рубля.

Доллар США будет преимущественно торговаться в границах 64,50—64,80 руб., евро — в пределах 73,00—73,75 руб.», — считает Егоров.

Читайте также: Рубль подорожал на слабом отчете по рынку труда в США