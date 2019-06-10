Ереван, 10 июня, 2019, 09:56 — ИА Регнум. После смены власти в Армении в мае 2018, когда премьер-министром страны стал Никол Пашинян, партия власти «Гражданский договор» потерпела второе чувствительное поражение на местных выборах.

azatutyun.am Ваагн Геворкян

На состоявшихся 9 июня выборах мэра города Абовяна, который находится в нескольких километрах от Еревана, по предварительным данным, победил действующий мэр Ваагн Геворкян, который пользуется поддержкой оппозиционной партии «Процветающая Армения».

По данным Центральной избирательной комиссии, Геворкян получил 8 453 голоса, в то время как его главный соперник Григор Гулян, представляющий правящую партию «Гражданский договор», набрал 8058 голосов.

Всего в выборах 9 июня участвовали пять кандидатов. В течение дня из Абовяна поступали сигналы о нарушениях, связанных с направлением избирателей, фотографированием избирательных бюллетеней, по которым проголосовали. Наблюдатели не получали сигналов о предвыборных взятках.

А накануне выборов сгорели часть дома и автомобиль главы предвыборного штаба кандидата в мэры Абовяна от «Гражданского договора». По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2018 года представитель партии власти Рубен Бабаян проиграл беспартийному кандидату Геворгу Парсяну на выборах мэра города Капана. Бабаян проиграл, даже несмотря на то, что в последний день предвыборной агитации в Капан с утра приехал и. о. премьер-министра Никол Пашинян, а вечером выступил на митинге в поддержку своего кандидата.

В Абовяне, так же как и в Капане, премьер-министр Никол Пашинян принял участие в предвыборной агитации, но даже это не помогло кандидату «Гражданского договора». Представители партии объясняют проигрыш победой демократии, когда власти не идут на подтасовку выборов ради победы своего кандидата.

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