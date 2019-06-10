Москва, 10 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Специальный раздел для трудоустройства жителей РФ предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет, запустила на портале «Работа в России» Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Об этом рассказал замглавы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок труда

«Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России», — сказал замглавы Роструда в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Васильев добавил, что в разделе на портале «Работа в России» специальным отличительным знаком помечаются резюме данных соискателей.

Напомним, согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, большая часть работодателей в России для подбора новых сотрудников использует социальные сети.

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