Москва, 10 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев 10−11 июня отправится в Женеву в двухдневным визитом, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

10 июня Медведев осмотрит крупнейший научно-исследовательский центр в области физики — Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

Затем глава правительства РФ встретится с российскими учёными, работающими в ЦЕРН и гендиректором женевского центра Фабиолой Джанотти.

11 июня в Женеве Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвящённой 100-летию Международной организации труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в рамках государственного визита в Россию генсекретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина прошла его встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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