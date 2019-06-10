Пермь, 10 июня, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Пермский край не выполнил майские указы в части повышения заработной платы медработникам. Причем не исполнены показатели для всех категорий: врачей с высшим образованием, среднего и младшего персонала. Об этом сообщает Счетная палата России.

Ach.gov.ru В этих субъектах РФ в 2018 году зарплата врачей не выросла до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по конкретному региону

Напомним, согласно майским указам, средняя заработная плата для врачей в 2018 году должна была вырасти в два раза по сравнению со средней зарплатой по экономике в регионе. Средняя зарплата среднего и младшего медицинского персонала должна быть не ниже, чем средняя в регионе.

По данным Счетной палаты, Прикамье вошло в число 27 субъектов РФ, где средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону, она составила менее 196% из 200% целевых. Пермский край также оказался среди 14 регионов, где средняя зарплата среднего медицинского персонала так и не сравнялась со средней по региону и составила только 96,6 из 100% целевых.

По исполнению показателя для младшего и среднего медперсонала Пермский край занял второе место в антирейтинге. Хуже дела обстоят только в Мурманской области.

Ach.gov.ru В этих субъектах РФ в 2018 году зарплата среднего медицинского персонала не выросла до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по конкретному региону

Ach.gov.ru В этих субъектах РФ в 2018 году зарплата младшего медицинского персонала не выросла до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по конкретному региону

Для анализа Счетная палата использовала данные официальной статистики Росстата за январь — декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономразвития России.

Счетная палата предполагает, что отчасти Указ выполняли формально — за счет сокращения младшего медицинского персонала. Согласно статистике, средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников. Так, численность младшего медицинского персонала в России сократилось на 137 тыс. человек за год, это больше 32% по стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае одним из резонансных в 2018 году стало дело санитарок санатория «Росинка» в Соликамске. Санитары отстаивали право остаться в должности санитара, а не в статусе уборщиц, куда их массово пытались перевести. Выигранные судебные процессы стали ударом по псевдореформе здравоохранения.

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