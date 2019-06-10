Благовещенск, 10 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четверо выпускников из образовательных учреждений Благовещенска и Белогорска сдали литературу с высшей отметкой 100 баллов. Ещё один выпускник из Благовещенска на 100 баллов сдал географию — такой высшей оценки по данному предмету не было в Приамурье последние пять лет.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, благодаря успехам амурских выпускников на экзамене по литературе в этом году средний балл ЕГЭ по этой дисциплине вырос почти на два балла.

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Также стали известны результаты первых экзаменов ОГЭ по английскому языку, русскому языку и обществознанию, который сдавали выпускники 9-х классов. Если уровень сдачи экзаменов по последним двум предметам остался на уровне прошлого года, то по английскому языку отмечены положительные сдвиги. По сравнению с прошлым годом число участников, которые не преодолели минимальный порог, сократилось, а «хорошистов» и «отличников» стало больше. В результате из 492 девятиклассников на «четыре» и «пять» в Приамурье с испытанием справились 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор отмечает высокую объективность проводимых в России единых государственных экзаменов.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. Важно, что, в отличие от прошлых лет, в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ», — рассказали в ведомстве.

Напомним, основной период ЕГЭ 2019 года будет проходить с 27 мая по 1 июля. На данный момент для участия в нём зарегистрировано около 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — это выпускники 2019 года.