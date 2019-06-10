Сочи, Краснодарский край, 10 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Более 20 пассажиров автобусов, столкнувшихся в курортном городе Сочи, остаются на лечении в местных больницах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«На госпитализации после ДТП в Сочи продолжают оставаться 21 человек, — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня в городе Сочи столкнулись экскурсионный автобус и пассажирский микроавтобус. ДТП произошло на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая. Помощь медиков после аварии понадобилась 26 пострадавшим, в том числе троим детям.

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