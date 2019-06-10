Доха, 10 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани призвал Иран и США к деэскалации напряженности в отношениях, об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

Ggia Граффити на улице Тегерана

«Если стороны не желают продолжать конфликт, то им следует подумать о том, как найти пути выхода из него», — подчеркнул глава катарского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в последние месяцы отношения между Ираном и США значительно осложнились. Причиной тому стали новые санкции в отношении Тегерана, введенные Вашингтоном, а также отмена ядерной сделки, заключенной в 2015 году.