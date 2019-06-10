Барнаул, 10 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 июня объявил открытым молодёжный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР-2019). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Алтайского края.

Аltairegion22.ru Открытие форума АТР-2019

На форум, в котором участвуют молодые люди из 74 регионов России и 13 зарубежных стран, прибыли полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замруководителя Росмолодёжи Андрей Платонов, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев и первый зампредседателя комитета, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Образовательная программа развернута на 20 площадках по 14 направлениям. В работе форума принимают участие более 200 российских и зарубежных экспертов.

По словам Сергея Меняйло, АТР-2019 открывает форумную кампанию Сибирского федерального округа.

«Форумная кампания — это инициатива президента России», — напомнил Меняйло.

Обращаясь к участникам АТР-2019, он процитировал слова главы государства Владимира Путина:

«Хочу процитировать его (Владимира Путина — прим. ИА REGNUM ) слова: «Я рассчитываю на дерзновенность нашей молодёжи, её способность стать настоящими лидерами перемен». Вы — одни из ярких представителей нашей молодёжи, поэтому я вам желаю одного: быть такими, какие вы есть. Самое главное — неравнодушными».

Одной из отличительных черт молодёжи полпред назвал умение мыслить нешаблонно. Он пожелал участникам быть «дерзкими в хорошем понимании этого слова»:

"И тогда, как сказал президент, вы станете настоящими лидерами перемен».

Аltairegion22.ru Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (слева) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко на форуме АТР-2019

В свою очередь, губернатор Атайского края Виктор Томенко отметил, что форум «Алтай. Территория развития» продолжает десятилетнюю историю форума под предыдущим названием «Алтай. Точки роста». Томенко подчеркнул, что у этого события очень интересный путь, форум «также рос, как растёт и развивается молодой человек».

«Сначала думали только о туризме, потом в целом о вопросах управления — как молодёжи включаться в эти процессы. Из «Точек роста» мы превращаемся в «Территорию развития», думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири», — сказал Виктор Томенко.

Губернатор выразил уверенность в том, что у сегодняшних участников АТР всё получится, как и у их предшественников. Ведь многие «выпускники» — участники форумов предыдущих лет на сегодняшний день являются «уважаемыми, состоявшимися людьми в бизнесе, государственном и муниципальном управлении, в различных видах социальной деятельности».

Томенко объявил АТР-2019 открытым и пожелал молодёжи «энергии, свободы и фантазии — свободы мысли».

Напомним, по данным правительства Алтайского края, цель форума — привлечение талантливых управленцев и молодёжные команды в процесс разработки и реализации стратегических направлений развития территорий.

В текущего году в рамках АТР-2019 состоится ряд всероссийских мероприятий, в том числе выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обучение координаторов всероссийского проекта «Моя история», совещание руководителей региональных отделений движения «Волонтёры Победы».

Мероприятие вошло в список окружных форумов, где пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов. С участниками будут работать шесть федеральных экспертов. 12 июня состоится защита молодёжных проектов: станут известны обладатели грантов в размере до 3 млн рублей.