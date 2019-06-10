Новосибирск, 10 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова покинула пост, исполняющим обязанности министра назначен Лев Решетников, который до этого был заместителем министра экономического развития. Об этом на оперативном совещании сегодня, 10 июня, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Министерство экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова

Правительство Новосибирской области Исполняющий обязанности министра экономического развития Лев Решетников

«Ольга Витальевна приняла решение завершить свою многолетнюю работу в правительстве региона. Я хочу от себя и от имени всех коллег искренне поблагодарить за большую работу по развитию Новосибирской области, которая была проделана за эти годы», — сказал Травников.

Об уходе Молчановой новосибирские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили ещё в конце прошедшей недели. До этого слухи об её отставке появлялись в информационном поле региона в конце 2018 года.

Министерство экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова возглавила в июне 2014 года, до октября 2014 года она находилась в статусе временно исполняющего обязанности министра.

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По официальным данным, 34-летний Лев Решетников окончил НГУЭУ по специальности «Антикризисное управление». В 2009 году включен в антикризисный совет при новосибирском губернаторе, а с 2010 года стал консультантом в отделе инвестиционных проектов и программ регионального Минэкономразвития. Весной 2015 года Решетников стал начальником управления инвестиционной политики и территориального развития экономики, а в декабре того же года — заместителем министра экономики области.