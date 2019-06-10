Пекин, 10 июня, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Информация о так называемых «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне сфабрикована, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Ханьхуэй назвал тех, кто распространяет данные о задержании уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР), «зомби из эпохи холодной войны».

Он добавил, что концентрационными центрами для уйгуров названы центры профессионально-технического образования.

«Некоторые члены международного сообщества просто не хотят видеть развития Китая, они выдвигают в отношении Китая безосновательные обвинения, делают порочащие КНР и ее политику заявления», — сообщил Ханьхуэй.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщил, что до одного миллиона этнических уйгуров задержаны и могут находиться в «лагерях перевоспитания» в СУАР.

Читайте также: В Гонконге состоялась миллионная демонстрация против закона об экстрадиции