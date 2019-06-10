Берлин, 10 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. «Зеленая лихорадка» охватила Германию. Ради защиты окружающей среды жители Германии готовы отказаться от многих удобств, как показывают результаты опроса компании YouGov, проведенного по заказу новостного агентства Deutsche Presse Agentur.

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74% опрошенных заявили, что готовы отказаться от авиаперелетов на короткие расстояния. 63% респондентов готовы потреблять гораздо меньшее количество мяса, чем в данный момент. 56% согласны с тем, что в центре города не нужно пользоваться автомобилем.

Принятие таких мер обернется увеличением цен на ряд товаров и услуг. Смириться с подорожанием авиабилетов готовы около 50% опрошенных. 52% считают приемлемым подорожание мяса. Лишь 27% согласны на увеличение цен на топливо для автомобилей. И лишь каждый пятый (20%) готов платить больше за энергию, получаемую из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как партия «Зеленые» заняла второе место на выборах в Европейский парламент в Германии 26 мая, все парламентские партии ФРГ резко озаботились экологической повесткой. В опросах избирателей в начале июня «Зеленые» оспаривают первенство блока ХДС/ХСС.