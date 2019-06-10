Сочи, Краснодарский край, 10 июня, 2019, 08:53 — ИА Регнум. На проведение тренингов по спасению дельфинов в Чёрном море будет выделено 2,5 млн рублей. Эти деньги поступят в сочинский Центр спасения дельфинов «Дельфа». Об этом сообщила директор центра Татьяна Белей.

Claudia14 Дельфин

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«Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих», — отметила Белей.

По её словам, которые приводит РИА Новости, те, кого заинтересует это занятие, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих. Эти тренинги помогут научить людей помогать дельфинам, а также проводить идентификацию животных.

Тренинги будут проходить в городах Краснодарского края — Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе и Темрюке. Занятия стартуют в июле. Организаторы предполагают, что в них примут участие около 600 человек.

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Прокуратура Кубани подтвердила факт гибели 167 дельфинов на Черном море

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель дельфинов на побережье Чёрного моря от Сочи до Анапы была зафиксирована в 2017 году. Всего менее чем за полгода погибли 167 млекопитающих. Причинами гибели животных в ряде случаев стало истощение или запутывание в рыболовных сетях. Также имелись факты заражения вирусными инфекциями и поражения различными паразитами.

Добавим, что научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» создан в целях спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов в природную среду обитания. Официально центр начал вести работу с конца 2017 года. За это время специалистам удалось спасти и выпустить обратно в море четырёх дельфинов.