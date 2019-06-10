Винница, Украина, 10 июня, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Сообщается, что 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус съехал в пруд, перевернулся и загорелся. В результате чего в реку Рось из пруда попали химикаты, находящиеся в машине.

«В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тыс. жителей) и Умань (84 тыс. жителей)», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Также отмечается, что запасов воды, поступающих в города из резервуаров, хватит на трое суток.

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