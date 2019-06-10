Москва, 10 июня, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» 20 июля в восьмой раз состоится большой фольклорный фестиваль «Русское поле», сообщается на портале столичного градоначальника.

Mos.ru Фольклорный фестиваль «Русское поле»

В этом году на фестиваль приедут более 3 тыс. участников из 60 регионов России — ремесленники, кулинары, артисты и художники. Они представят не только своё мастерство, но и особенности своего региона.

На фестивале можно будет послушают звучание старинных музыкальных инструментов, попробовать национальные блюда, познакомиться с традициями разных народов России.

В 2019 году фольклорный фестиваль «Русское поле» посвящен Году театра в России.

На фестиваль «Русское поле» съедутся участники из 60 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году фестиваль в «Коломенском» собрал более 2,5 тыс. артистов из 58 регионов России.

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