Грозный, 10 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сведения о своих доходах за 2018 год и доходах членов своей семьи. Согласно декларации, он заработал в прошлом году 7 581 174, 29 рубля. Это на 650 тыс. больше, чем годом ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Доход его супруги за это время составил, как и в прошлом отчетном периоде, 60 тыс. рублей. Один из 13 указанных в декларации несовершеннолетних детей Кадырова за год заработал 210,8 тыс. рублей.

Чеченскому лидеру по-прежнему принадлежит земельный участок площадью 3668 кв. м, а также дом площадью 2344,3 кв. м. У семьи Кадыровых в пользовании имеется также еще один дом площадью 300 кв. м. Супруга главы Чечни владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Кадыров заработал 6 933 816,18 рубля. А доход главы Чечни за 2016 год составлял 11 461 863, 52 рубля.

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Напомним, в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции государственные гражданские служащие обязаны до 30 апреля следующего за отчетным периодом года предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако доходы главы Чечни и членов его семьи за 2018 год были обнародованы лишь 8 июня 2019 года.