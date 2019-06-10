Владивосток, 10 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Лазовском районе Приморья энтузиасты возрождают культуру выращивания женьшеня, для чего они арендовали несколько гектаров земли и высадили семена дикоросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Корень женьшеня

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В советское время в Анучинском районе Приморья существовал совхоз «Женьшень», который на площади 35 гектаров выращивал окультуренное растение, шедшее в дальнейшем на фармакологические предприятия и на экспорт. Совхоза давно уже не существует, но на въезде в Староварваровку, где располагался совхоз, и поныне высится стилизованная стела, выполненная в виде женьшеня.

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, один из энтузиастов, Сергей Елизаров, рассказал, что для полноценного развития корня требуется около семи лет, которые должны пройти в спокойных климатических условиях.

«Только в прошлом году осенью мы высадили больше 17 тысяч семян, нам повезло, большая часть взошла. В природе семена женьшеня всходят больше года, но в домашних условиях я ускоряю этот процесс стратификации. Теперь ростки мы высадим и будем выхаживать их дальше», — рассказал Сергей Елизаров.

Как рассказали авторы технологии, активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют разнообразное лечебное действие: обладают противоопухолевым, иммуномоделирующим, регенеративным, антидиабетическим свойствами, эффективны при восстановлении после химиотерапии.

«У нас очень хороший район — море, тайга, летом туристы едут на памятники природы посмотреть. Поэтому я хочу не только БАД производить, но и туристическое направление задействовать, я думаю, что людям было бы интересно посмотреть сами плантации и попробовать», — рассказал Елизаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, оптимальный способ экстракции женьшеня под сверхкритическим давлением разработан учёными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Растение при этом отдает термочувствительные полезные вещества — гинзенозиды.