Москва, 10 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Три российских издания — «Ведомости», «ъ"Коммерсант и РБК — выступили в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков.

Josh Janssen Свобода слова

Так, на обложках изданий написано «Я/Мы Иван Голунов». В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными». Также в изданиях не исключили, что задержание и арест журналиста «связаны с его профессиональной деятельностью».

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В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Сообщалось, что при задержании из его рюкзака полицейские извлекли пакет с наркотическим веществом, однако журналист утверждает, что наркотик ему подбросили. 8 июня Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков, суд отправил его под домашний арест.

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