Оттава, 10 июня, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Команда «Формулы-1» «Феррари» намерена оспорить штраф своего пилота Себастьяна Феттеля, который он получил на «Гран-при Канады». Из-за штрафа в пять секунд Феттель упустил победу на трассе в Монреале. Об этом сообщил журналист Auto motor und sport Тоби Грюнер на странице в соцсети Twitter.

Morio Болид Феррари F1

«Феррари» подала апелляцию (на решение стюардов)», — написал Грюнер.

Как передавало ИА REGNUM, Гран-при Канады выиграл британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес». Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который отстал от победителя на 3,6 секунды, занял второе место.

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