Москва, 10 июня, 2019, 07:53 — ИА Регнум. По мнению 41% жителей России, в ближайшие полгода жизнь в их семье не изменится. Таковы данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Граждане

30% граждан РФ предвидят улучшения в положении своей семьи, 11% говорят, что ситуация ухудшится.

Что касается прогнозов относительно страны в целом, то 16% респондентов полагают, что через полгода — год жизнь в России улучшится.

Прогнозируют ухудшение ситуации в стране 26%. Не ждут никаких изменений 43% опрошенных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проеден 2 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. О, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Ранее на эту тему: Более 40% граждан РФ ждут улучшения своей жизни в течение пяти лет

Как сообщало ИА REGNUM, более 40% граждан России предполагают, что в ближайшие пять лет их жизнь улучшится, а более трети (35%) верят в улучшение ситуации в стране в целом.

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