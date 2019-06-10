Астана, 10 июня, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Отдельные случаи нарушений, зафиксированные в ходе президентских выборов в Казахстане, не могли повлиять на итоги голосования. Серьезных нарушений процедуры не было, заявил глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов на брифинге в Нур-Султане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он отметил, что представители миссии не получали жалоб или замечаний. Они посетили более 760 избирательных участков, не зафиксировав ни вбросов, ни использования подозрительных ручек. Отдельные нарушения не носили распространенный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Нурсултан Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, сложил президентские полномочия. Главой Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, вскоре после вступления в должность назначивший внеочередные выборы.

Главу государства граждане Казахстана выбирали 9 июня. По данным экзитпола института «Общественное мнение» Токаев набрал 70,13% голосов.

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