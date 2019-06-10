Москва, 10 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Москве в связи с празднованием Дня России в центре города перекроют несколько улиц, сообщается на портале градоначальника.

Ludvig14 День России в Москве

С 12:00 по мск полностью перекроют три улицы: Москворецкую, Ильинку и Варварку. Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост.

Также до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины.

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