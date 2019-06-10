Москва, 10 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. За 2018 год в Российской Федерации уменьшилось число бедных на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

По ее словам, общее число жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны.

«Снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель, — заявила Голикова. — Все параметры должны работать на эту цель».

При этом вице-премьер РФ добавила, что данную проблему не решить одними пособиями и мерами социальной поддержки, так как решение вопроса лежит в плоскости «увеличения различных видов и форм социальной поддержки для граждан» и в «экономическом росте».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в аналитическом «Докладе об экономике России», опубликованном Всемирным банком, говорилось, что Россию ожидает постепенное умеренное снижение бедности.

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