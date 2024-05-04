Москва, 10 июня, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В открытом доступе в интернете оказались данные почти 900 тыс. граждан РФ. Утечки данных о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» были выявлены компанией DevicеLock,. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает газета «Коммерсантъ».

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По данным издания, утечки произошли в конце мая. Указанные в них данные собирались несколько лет назад. Речь идёт об именах, телефонах и паспортных данных. Так, в первой базе содержатся данные о 24,4 тысячи человек. Большинство физических лиц из этой части списка проживают в Волгограде и области. Ещё одна база — в основном с данными клиентов, проживающих в Северо-Западном федеральном округе. Отмечается, что по большей части все представленные ней телефоны — действующие. При этом в базе содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

База, указанная как OTPbank, содержит данные о 800 тыс. человек по всей России, такие как ФИО, телефоны, почтовый адрес, одобренный кредитный лимит.

В «Альфа-банке» и «ХФК Банке» изданию заявили, что они проведут проверку достоверности и актуальности сведений. В ОТП-банке отметили, что утечки не зафиксировали.

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Самые громкие случаи утечек персональных данных в 2018 году

Напомним, в мае 2019 года в открытом доступе в информационных системах государственных органов оказались почти 360 тыс. записей с персональными данными граждан России. В частности, среди них оказалась и персональная информация политических и общественных деятелей, чиновников высшего звена — бывших вице-премьеров Аркадия Дворковича,Анатолия Чубайса (ныне председателя правления госкорпорации «Роснано»), Александра Жукова. Также попал в этот список и российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно о крупной утечке базы данных с информацией о более чем 421 тысяче сотрудников Сбербанка. Документ, в котором содержались ФИО сотрудников, их адреса электронной почты и логины для входа в операционную систему, а также сведения о том, в каких подразделениях они работают, был опубликован на специализированном форуме phreaker.pro. При этом в финансовой организации заявили, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников.