Хельсинки, 10 июня, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли оформленную в стиле древнерусской ладьи российскую яхту за «трехголового монстра», сообщает издание Iltra-Sanomat.

Виктор Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем (фрагмент). 1918

https://www.facebook.com/suomenlahdenmerivartiosto/photos/a.2131072647119614/2586971068196434/

Отмечается, что 9 июня пограничники получили сигнал о неопознанном судне в Финском заливе. Отправленный для проверки патрульный катер обнаружил в тумане яхту, которую береговая охрана назвала на своей странице в Facebook «трехглавым монстром».

Позже выяснилось, что это было российская яхта, которая направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании яхты двух российских бизнесменов попали в список победителей премии The World's Superyacht Awards. Лучшей парусной яхтой года было признано судно Black Pearl стоимостью $220 млн, которое принадлежит бывшему акционеру нефтяной компании «Бурнефтегаз» (Тюмень) Олегу Бурлакову.

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