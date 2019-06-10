Луганск, 10 июня, 2019, 07:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики совершили один обстрел территории ЛНР, заявили 10 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

ВСУ выпустили семь гранат из гранатомётов АГС и РПГ по позициям Народной милиции ЛНР, расположенным в районе населённого пункта Лозовое. Обстрел вёлся со стороны Светлодарска.

В результате обстрела никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённый пункт Пришиб и район памятника князю Игорю.