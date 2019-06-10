Москва, 10 июня, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже завершились 7 июня разнонаправленно по рублевым парам. Российская валюта укрепилась к доллару США на 0,43%, до 64,80 руб. и ослабла к европейской валюте на 0,16%, до 73,42 руб. Доллар подешевел по всему рынку после выхода отчёта по рынку труда США, который оказался хуже ожиданий рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Число рабочих мест в американской экономике в мае увеличилось на 75 тыс., тогда как ожидался рост на 185 тыс. Данные показали замедление роста занятости в мае. Заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось. Данные усилили предположения о том, что ФРС снизит ставки.

Дополнительную поддержку рублю оказал нефтяной рынок. Цена на нефть сорта Brent выросла на 1,82%, за неделю — на 2,7%.

Сегодня, 10 июня, нефть торгуется в плюсе. На глобальном рынке доллар дорожает к основным валютам после пятничного ослабления. Понедельник для внутреннего валютного рынка должен быть спокойным, так как президент США Дональд Трамп отказался от введения пошлин в отношении Мексики, так как достигли соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 65 руб. На этом уровне он чувствует себя комфортно и преодолевает все негативные события.

Если цена на нефть усилит восстановление в сторону $65, то можно ждать снижения курса доллара до 64,50 руб. Падение ниже пока не рассматривается.

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