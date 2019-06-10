Владивосток, 10 июня, 2019, 06:53 — ИА Регнум. С неофициальным военным заходом в порт Владивостока прибыл эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии, сообщает 10 июня региональное сетевое издание ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

neru1972 Эскадренный миноносец «Судзунами»

Японский военный корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией сил ТОФ капитан I ранга Вадим Филиппов. С японской стороны в церемонии приветствия принял участие командир 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана I ранга Хитоси Симидзу.

Во время стоянки миноносца, которая продлится до 15 июня, запланирован ряд товарищеских мероприятий между японскими и российскими моряками.

Кроме того, 15 июня в акватории залива Петра Великого пройдут российско-японские учения по поиску и спасению на море SAREX-2019.