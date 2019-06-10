В ходе военного конфликта в Триполи погибли более 650 человек – ВОЗ
Триполи, 10 июня, 2019, 06:24 — ИА Регнум. Жертвами развернувшихся в районе ливийской столицы боевых действий стали более 650 человек. Об этом 9 июня заявила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибли 653 человека, в том числе 41 представитель мирного населения», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении ВОЗ.
Сообщается также, что за указанный период ранения получили 3547 человек, в том числе 126 гражданских.
Среди лиц, получивших ранения в зоне конфликта на прошлой неделе, трое пострадавших — медицинские работники.
Напомним, подразделения Ливийской национальной армии ведут бои за столицу Ливии Триполи с войсками поддерживаемого западными странами правительства национального согласия.
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