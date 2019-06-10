РФ пророчат снижение бедности, Молдавии «российский сценарий»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США лишат Турцию истребителя F-35 из-за России;
- В США и Китае надеются, что встреча глав остановит войну;
- В Киеве предостерегли Молдавию от «российского сценария федерализации»;
- Бывший президент СССР отверг обвинения, выдвинутые против него в «Чернобыле»;
- Всемирный банк заявил, что в России в ближайшие два года снизится бедность.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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