Якутск, 10 июня, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Житель Якутии нашёл на берегу реки Индигирка голову волка, жившего почти 40 тыс. лет назад. Несмотря на это, ткани останков животного сохранились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Голова волка

Находка была обнаружена в 2018 году, но результаты исследования головы волка стали известны сейчас, пишет The Siberian Times. Учёные пришли к выводу, что останки принадлежат взрослому животному из плейстоценовой эпохи. Покров головы волка напоминает шерсть мамонта. Мозг и другие ткани найденного животного не повреждены, и специалисты Института палеонтологии Якутии намерены исследовать его ДНК.

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Ещё одна задача — сравнить вид, к которому относится обнаруженный волк, с другими, и понять, как животное эволюционировало. Уже ясно, что волки тех времён были крупнее: длина найденной головы — 40 см, существенно больше, чем у современных представителей этого вида.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле учёные из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) рассказали о находке полностью сохранившейся туши жеребёнка древней лошади с жидкой кровью. Её обнаружили во время экспедиции на кратер Батагайка в Якутии. Туша пролежала в вечной мерзлоте 42 тысячи лет.

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