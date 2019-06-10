Нижний Новгород, 10 июня, 2019, 04:53 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде набирает обороты автодорожный скандал, который спровоцировало создание первой в городе выделенной полосы для общественного транспорта. Автомобилисты, проживающие в пригороде, заявляют, что выделение одной из трёх полос на проспекте Гагарина при отсутствии дороги-дублёра и без расширения дорожного полотна оживило их страшный сон, отмечая, что «пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу». Петиция с требованием отменить выделенную полосу на участке от Щербинок-2 до площади Жукова набрала уже свыше 2,8 тыс. подписей. Авторы обращения отмечают, что воспользоваться общественным транспортом они не могут, так как прямой маршрут есть не везде, и автомобиль для них «не роскошь, а средство передвижения». Пассажиры автобусов, наоборот, просят сохранить выделенную линию, что фактически поставило мэрию между двух огней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нижнийновгород.рф Выделенная полоса. Нижний Новгород

Напомним, первая выделенная полоса для общественного транспорта — пилотный проект. Он стартовал в начале июня 2019 года. Соответствующая разметка появилась от микрорайона «Щербинки-2» (перекрестка с улицей Тропинина) и до остановки «Нител» (перекрёстка с Горной). Действовать новая схема начала 1 июня, протяжённость полосы на одной из самых загруженных магистралей нижегородской столицы — около 3,2 км. Ещё в январе 2019 года нижегородские СМИ сообщали, что «выделенки» запланированы на Канавинском мосту, на улице Советская и площади Ленина, а также Московском шоссе.

Если для пассажиров общественного транспорта мэрия отмечает положительный результат, то автомобилисты — жители пригорода выступили против «выделенного» отрезка, который, по их мнению, ухудшил транспортную обстановку в целом.

Более 2,8 тыс. подписей собрали автовладельцы под петицией, адресованной департаменту транспорта города и мэру Владимиру Панову, отметив, что выделенные линии для автобусов — «это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов».

"Страшный сон для нас, жителей пригорода, уже наступил! Власти хотят, чтобы мы пересели на автобус, при этом не создали никаких условий для этого. Пробки с богородской и арзамасской стороны по направлению в Нижний Новгород всегда были огромные, а сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу! Например, из Новинок (богородская сторона) добираемся на машине за 45 минут (раньше 20 минут), а с Ближнего Борисово (арзамасская сторона) — 1 час 10 минут (вместо 25 минут, как раньше на машине). Расстояние до Нитела (место работы) от Новинок — 12 км, Ближнее Борисово — 9 км», — отмечает автор обращения Анастасия Мокрецова, добавив, что на автобусе до работы можно попасть только с пересадкой, а ведь ещё детей нужно завезти в детсад и школу, поэтому машина для жителей пригорода стала давно не роскошью, а средством передвижения.

Автора поддержали и другие жители пригорода:

«Сначала нужно расширить дорогу, а потом делать выделенную полосу для автобусов. Две полосы для личного транспорта — это коллапс. Всё стоит, до работы доехать невозможно вовремя», «Господа чиновники, какой цели вы добивались введением выделенной полосы? Увеличить скорость движения транспорта на данном участке — у вас получилось. Транспорт едет быстрее на 5 минут, а теряем мы на 20−30 больше, добираясь до автостанции. Нам — жителям области — она не нужна. Автомобилистам не нужна тоже. Несколько жителей, едущих с остановок в зоне действия полосы, особой разницы не почувствуют, особенно если ехать с остановок ближе к ее концу. И еще, уважайте нас, жителей, по-настоящему: мы не кролики и не подопытные крысы — не надо ставить на нас эксперименты», «Выделенная полоса — это уместно в случае, когда есть достаточное количество полос либо дороги-дублёры. В данном случае нет ни того, ни другого. Недостаточная развитость общественного транспорта вкупе с ограничением маршрутов не позволяют полностью отказаться от личного транспорта. Плюс выделенная полоса создаёт большие ограничения для людей, живущих за городом», «Пока нет дублёра проспекта Гагарина, это издевательство для автомобилистов!!!», «И это ещё лето, а что же будет зимой, когда проспект Гагарина и без автобусной полосы всегда был и будет загружен. Прежде чем принимать такое решение, нужно либо расширить проспект Гагарина, либо строить дублёр».

Ответная реакция от пассажиров общественного транспорта не заставила себя ждать, и появилось схожее обращение к мэрии, но уже с просьбой оставить выделенную линию. Под этой петицией подписались порядка 450 человек. В ней автор просит не только сохранить первую пилотную выделенную линию, но и «в будущем рассмотреть возможность организации спецполос для автобусов на других сложных городских дорогах». Звучало также мнение от горожан, что «наличие выделенных полос даст толчок к развитию общественного транспорта в городе и пересаживанию с личных автомобилей на него».