Киев признался в обстрелах ДНР, Казахстан выбрал президента: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В России и Белоруссии обсуждается введение единой валюты;
- Россия и США поддержали новую власть в Молдавии;
- ВСУ ведут обстрел домов, школ и детсадов ДНР;
- В Казахстане прошли выборы президента;
- В РФС ответили на угрозу исключения из новой Лиги чемпионов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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