Благовещенск, 10 июня, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Полковник полиции Михаил Робканов, возглавлявший службу тыла Приамурского УВД, был задержан сотрудниками ФСБ во время попытки побега из страны после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальный комментарий Приамурского УВД ещё не опубликован, но по данным издания «АмурИнфо» известно, что уголовное дело в отношении главного полицейского тыловика Приамурья было возбуждено по результатам инспекционной проверки финансовой дисциплины, проведённой представителями МВД России. Сообщается, что инспекция выявила хищения крупных денежных сумм, выделенных на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Приамурья. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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По версии следствия, во время ремонта в районном отделе полиции Октябрьского района Михаил Робканов принял незаконное решение о проведении работ, не предусмотренных контрактом. Он дал указание подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате чего УМВД России по Амурской области был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб.

Учитывая попытку сбежать от правосудия, а также и то, что подозреваемый знаком со свидетелями по уголовному делу из числа сотрудников амурской полиции, ранее находившихся в его подчинении и оставаясь на свободе, Робканов может оказать давление на свидетелей по делу, чтобы они дали показания в его пользу, а также может скрыть доказательства по делу, суд принял решение арестовать полковника полиции на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления капитального строительства ФСБ России был арестован по обвинению в получении 7,5 млн рублей за «общее покровительство» компании, которая строила в Сочи жилой комплекс для сотрудников ФСБ. На причастность к взяточничеству проверяется ещё целый ряд бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.