Хартум, 10 июня, 2019, 01:56 — ИА Регнум. За прошедшие трое суток в Судане погибли 11 человек в результате нападений преступников, сообщает портал Cairo24 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По данным суданского минздрава, все погибшие были жертвами нападений преступников. Представители суданской оппозиции выразили сомнения в такой интерпретации. Они считают, что люди погибли якобы от действий силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня ООН сообщила об эвакуации части гражданских сотрудников организации из Судана в связи с угрозами безопасности. В частности это связано с обострением обстановки в стране после столкновений силовиков и оппозиции 3 июня в Хартуме. Тогда погибли по меньшей мере 35 человек.